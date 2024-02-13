الجارحي يوجه رسالة للعامري فاروق بعد رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد الجارحي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، رسالة مؤثرة للراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي بعد وفاته في الأيام الماضية.

وكتب الجارحي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك:" كتير نتكلم ونكتب عن الرحيل وفقدان الأصدقاء والأحباب وإن السيرة أطول من العمر.. لكن حقيقي نفتقدك يا عامري وسيرتك الطيبة معانا في كل يوم.. صديق ورفيق رحلة كبيرة خارج و داخل النادي الأهلي.. أيام صعبة وأيام حلوة وانتصارات وفرحة ونجاحات ودايما اسمك فيها حاضر.. الله يرحمك يا عامري".

وعقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، ‏نائب ‏رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران ‏الأهلي.‏

وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.‏