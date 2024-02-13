الجمعة.. غلق التسجيل في كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي “رجال وسيدات“ الموعد النهائي لغلق التسجيل في البطولة.

ومن المقرر أن يغلق التسجيل للاعبين واللاعبات يوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

وقد وصل عدد المشاركين حتى الآن إلى 124 لاعباً و 83 لاعبة يمثلون 47 دولة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتحظى البطولة باهتمام العديد من الدول خاصة وأنها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة باريس الصيف المقبل.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.