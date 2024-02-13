أهلي 2006 يهزم الزهور بثنائية في بطولة منطقة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 على ضيفه الزهور، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة منطقة القاهرة.

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سجل يوسف إسلام الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 64، وأضاف عمر محمود الهدف الثاني بعده بدقيقة واحدة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - 0.



وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: عبد الله طاهر - مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - فارس الشافعي.

الوسط: عمرو محمد - يوسف الجندي - محمد رضا - عمر محمود - عمار وليد حافظ.

الهجوم: يوسف إسلام.

وشارك محمد طارق بدلًا من فارس الشافعي، وأمير علاء بدلًا من عمار وليد، وعمر فتحي بدلًا من عمرو محمد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2006» رصيده إلى 46 نقطة ليواصل صدارة الترتيب، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير 5 - 0، وعلى كهرباء شمال 4 - 0، وعلى الشبان العالمية 8 - 0، وعلى الإسكان 10 - 0، وعلى الزهور 1 - 0، وعلى مدينة نصر 12 - 0، وتعادل مع الطيران 1 - 1، وفاز على الغابة 3 - 0، وعلى النصر للتصدير 4 - 0، وعلى كهرباء شمال 5 - 0، وعلى الشبان العالمية 5 - 2، وعلى الإسكان 20 - 0، وعلى مدينة نصر 5 - 0، وعلى الطيران 4 - 0، وعلى الغابة 5 - 0، وعلى الزهور 2 - 0، مسجلًا 93 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.