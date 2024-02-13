تشكيل جهاز منتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني للفراعنة كالتالي :

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

في سياق متصل وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، وذلك في الثانية ظهر الخميس ١٥ فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة .