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تشكيل جهاز منتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن

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ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم  بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب.

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  وجاء تشكيل الجهاز الفني للفراعنة كالتالي :

طارق سليمان : مدرب عام 
محمد عبد الواحد : مدرب 
سعفان الصغير : مدرب حراس .
مانويل باريونوفو :   مدرب أحمال "برازيلي " 
وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري .

في سياق متصل وقع مجلس إدارة  اتحاد الكرة برئاسة جمال علام  عقود تولي  التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام و إبراهيم حسن  على تولى تدريب منتخب مصر ، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية .

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول  و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، وذلك في الثانية ظهر الخميس ١٥ فبراير بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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