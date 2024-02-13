موقف مثير من حازم إمام وبركات بعد غيابهما عن جلسة توقيع عقود حسام حسن

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عن موقف مثير من حازم إمام ومحمد بركات، بعد غيابهما عن جلسة توقيع عقود حسام حسن مع منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن تعاقده مع حسام حسن، لتولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، بعد بطولة كأس أمم أفريقيا.

ووقع حسام حسن عقود تدريب منتخب مصر مع اتحاد الكرة، مساء اليوم الثلاثاء، في الجلسة التي شهدت غياب كل من حازم إمام ومحمد بركات، وعامر حسين ومحمد أبو الوفا.

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وأكد اتحاد الكرة منذ قليل، على أن الرباعي عامر حسين وحازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا، حرصوا على إجراء اتصال تليفوني بالتوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتهنئتهما بعد توقيع عقود تدريب منتخب مصر.

الجدير بالذكر، أن الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر مكون من:

حسام حسن: المدير الفني.

إبراهيم حسن منتخب مصر.

طارق سليمان: المدرب العام.

سعفان الصغير: مدرب الحراس.

وليد بدر : المدير الإداري.