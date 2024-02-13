انضمام ثنائي جديد.. الجهاز المعاون لـ حسام حسن في منتخب مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، منذ قليل في بيان رسمي، عن الجهاز المعاون لـ حسام حسن في منتخب مصر.

سبق وأن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعاقده رسمياً مع حسام حسن ليتولى تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

ووقع حسام حسن عقوده مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، مساء اليوم الثلاثاء، في الجبلاية، في الجلسة التي شهدت غياب الرباعي، حازم إمام ، محمد بركات، عامر حسين، محمد أبو الوفا.

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واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على التشكيل النهائي للجهاز المعاون.

وجاء الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر كالتالي :

حسام حسن: المدير الفني.

إبراهيم حسن منتخب مصر.

طارق سليمان : مدرب عام.

محمد عبد الواحد : مدرب.

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال “برازيلي ” .

وليد بدر : مدير إداري .

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري