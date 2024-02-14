حمادة صدقي: اتعجب من تصريحات أيمن عبدالعزيز

ياسر رشاد - القاهرة - تعجب حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، من تصريحات أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد للبرتغالي روي فيتوريا، بشأن عدم وجود "تكتك" في كرة القدم.

وقال صدقي في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث على فضائية الشمس:" اتعجب من تصريحات أيمن عبدالعزيز، والكرة فيها تكتك وكل فترة الأمور تتطور وهناك تنظيم وخطة يعمل بها المدير الفني".

وتابع صدقي:" زمان كان هناك مدرب واحد يقوم بكل شئ، ولكن الوضع اختلف الان، وأنا خضعت لمعايشات في أندية أوروبية منها توتنهام وبروح أشاهد التكتك الجديد والتنظيم داخل العمل والإمور الإدارية والتكتك موجود بنسبة 90 %".

وأضاف:" كل مدرب له فلسفة،وفلسفة المدبرين في أوروبا ده كتاب كامل، عن كيفية التحول من الدفاع للهجوم، وكرة القدم فيها تطورات رهيبة وفي البدني أيضًا وفي بطولة إفريقيا شاهدنا تطور كبير في الإمور البدنية".

وأكمل:" منتخب مصر قادر على التأهل لكأس العالم، ومصر الأقوي والأفضل رغم تغير خريطة الكرة في إفريقيا".

وعن اختيار حسام حسن لتدريب منتخب مصر قال:" اختيار حسام حسن اختيار موفق وهو نجم الجيل وعمل أشياء كبيرة في كرة القدم، ويملك من الخبرات ما يؤهلة للنجاح مع المنتخب".

وشدد:" اختيار محمد عبدالواحد اختيار موفق وهو مدرب رائع ويمتلك خبرات كبير من الأندية التي عمل بها".

وأتم تصريحاته قائلا:" يجب أن نصبر على حسام حسن، وهو تعرض لمضايقات ومعوقات كثير في السابق، ويملك من الحكمة ما يمكنه من قيادة منتخب مصر بشكل مميز".