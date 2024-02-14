أحمد سعيد ومصطفى مراد أبرز المرشحين لمنصب نائب رئيس الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتجاه الأقرب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، هو عدم استقالة أي عضو من المجلس للترشح على منصب نائب رئيس النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حال عدم ترشح أي عنصر من داخل مجلس الإدارة سيكون هناك ترشيحات من خارج المجلس، للترشح على مقعد الراحل العامري فاروق الذي وافته المنية".

وأضاف أمير هشام: "أبرز الأسماء التي ستكون مرشحة على المنصب هم أحمد سعيد نائب رئيس النادي السابق، ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي السابق".