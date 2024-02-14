كواليس عرض الزمالك لضم رمضان صبحي.. مبلغ خيالي

كشف الإعلامي أحمد سعيد تفاصيل عرض مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، المقدم للتعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد من عبدالله السعيد خلال الميركاتو الشتوي المنقضي قادمًا من بيراميدز.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية: “شهدت الفترة الأخيرة مفاوضات جادة بين إدارة الزمالك، ورمضان صبحي من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المنقضي ولكن الصفقة لم تتم بسبب ضيق الوقت”.

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وتابع: “نادي الزمالك يسعى عرض على رمضان صبحي الحصول على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، للتعاقد معه بداية من الصيف المقبل”.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الدراويش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية.