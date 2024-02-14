كولر في ورطة جديدة قبل مواجهة الاهلي وشباب بلوزداد

وقع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، في ورطة جديدة قبل مواجهة شباب بلوزداد المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الاهلي بقيادة كولر لمواجهة نظيره شباب بلوزداد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2023-2024.

ويعاني الاهلي، من إصابات عديدة، جعلته يفقد خدمات العديد من اللاعبين في مباراة شباب بلوزداد، كما أنها أربكت حساب مارسيل كولر.

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وفجرت التقارير صدمة جديد، بإصابة عمرو السولية، خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الثلاثاء، على استاد التتش.

وأوضحت، أن السولية يعاني من آلام بسيطة في عضلة السمانة، ولم يتمكن بسببها من استكمال التدريبات.

وتقرر أن يخضع عمرو السولية، لفحص طبي يوم الأربعاء، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة شباب بلوزداد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب 5 جويلية.

ويغيب عن المارد الأحمر في هذا اللقاء كل من، محمد الشناوي، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال، وسام أبو علي، محمد الضاوي كريستو، بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والمالي أليو ديانج، محمود متولي، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح.