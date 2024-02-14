اتحاد الكرة يعلق على أنباء رفض حازم إمام وبركات التعاقد مع حسام حسن

علق إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أنباء رفض الثنائي حازم إمام ومحمد بركات التعاقد مع حسام حسن لقيادة منصب المدير الفني لمنتخب مصر.

وتعاقد اتحاد الكرة رسمياً مع حسام حسن ليتولى تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

ووقع حسام حسن عقوده مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، مساء الثلاثاء، في الجبلاية، في الجلسة التي شهدت غياب الرباعي، حازم إمام ، محمد بركات، فيما تداولت أنباء بخصوص رفضهما التعاقد مع مدرب الفراعنة الجديد.

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وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: “عدم حضور الثنائى حازم إمام ومحمد بركات توقيع التوأم حسن لعقود تدريب منتخب مصر لظروف خاصة”.

وشدد عضو اتحاد الكرة على أن بركات وحازم لم يبديا رفضهما التعاقد مع التوأم لقيادة الفراعنة كما يثار فى الإعلام.

وواصل: “حازم إمام ومحمد بركات أعلنا تأييدهم الكامل للجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم وحسن وكذلك عامر حسين”.

واختتم: “تأجيل المؤتمر لإقامته فى العاصمة الإدارية ذلك الصرح الكبير لتكون البداية موفقة”.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي اقيمت في كوت ديفوار من الدور ثمن النهائي عقب الهزيمة من نظيره الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.