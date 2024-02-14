الجنايني لـ حازم إمام: يا جبل ما يهزك ريح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن حازم إمام تعرض لحملة ممنهجة خلال الفترة الماضية، بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية.



وقال عمرو الجنايني خلال ظهوره في برنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، حازم إمام لا يتحمل مسئولية خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية، فهل كان سيتلقى عضو مجلس الجبلاية الإشادة لو سجل أبو جبل ركلة الترجيح وصعد المنتخب للدور التالي.

وأضاف، حازم إمام لا يحتاج للتقييم، هو كادر ناجح، وعملت معه منذ سنوات طويلة في مجلس إدارة الزمالك.

وأتم الجنايني تصريحاته موجها له رسالة، "يا جبل ما يهزك ريح".