عبدالناصر زيدان: قمصان اعتذر عن الجهاز الفني بسبب حسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان مفاجأة من العيار الثقيل، في كواليس اختيار محمد عبدالواحد مدربا مساعدا في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

إقرأ أيضًا..

وقال زيدان في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سامي قمصان قدم اعتذاره عن تولي مهمة مدرب منتخب مصر برفقة حسام حسن.

وأضاف، أن أحمد الكأس صدم باستبعاده بعدما تم إبلاغه بالتواجد في الجهاز الفني للمنتخب.

وأكمل، أن اختيار محمد عبدالواحد تم في اللحظات الأخيرة وقبل إعلان الجهاز الفني بالكامل مساء أمس الثلاثاء.