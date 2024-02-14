محمد شبانة: صالح جمعة عليه ألا يتحدث عن الالتزام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات صالح جمعة بشأن رحيل شقيقه عبدالله عن الزمالك لم تكن موفقة، مشيرا إلى أن النادي الأبيض صبر كثيرا على اللاعب، من أجل العودة لمستواه الطبيعي لكن ذلك لم يحدث.

وقال في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك تحمل عبدالله جمعة كثيرًا، والنادي قرر فسخ عقده بعدما أبرم عدة صفقات، وكان من الوارد بقاء اللاعب في حال عدم ضم الصفقات".

وأضاف: "سؤالي لـ صالح جمعة (مين اللي يستاهل كدا يا كابتن، هل الزمالك أم عبدالله جمعة؟!)".

وأكمل: "صالح جمعة قال أنه حزين لرحيله من الأهلي، ولم يقدم أي شئ خارجه، رغم أن النادي صبر عليه كثيرًا، ولكن عليه ألا يتحدث عن الالتزام والعمل".

وزاد: "من الممكن أن يتحدث صالح فقط عن المهارة والجماهيرية، لكن عليه الا يتحدث عن الالتزام مطلقا".