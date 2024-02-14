أحمد حسام طه: التحكيم المصري أصبح متواجد بقوه خارجياً

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام طه الحكم المساعد الدولي لبرنامج رقم ١٠ مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى صباح اليوم الأربعاء عن التحكيم المصري بالنسخه الاخيره من بطوله امم افريقيا التي اختتمت فعاليتها بدولة كوت ديفوار الاحد الماضي وانتهت بتتويج اصحاب الارض باللقب القاري.

وقال الحكم المساعد الدولي خلال تصريحاته ..

- النسخة الاخيرة لبطولة كأس أمم إفريقيا استثنائية للتحكيم المصري ومزايا كثيرة للتحكيم حققها سواء من حيث عدد المباريات التي تم إدارتها أو مدى صعوبتها، وحدث تاريخي أن طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الافتتاح للبطولة القارية الأكبر، ويؤكد أن التحكيم المصري أصبح يعتمد عليه في البطولات الأخرى.

- أداء الحكم المصري في الدوري لا يختلف عن مستواه في البطولات الإفريقية الأخرى، والحكام المصريين أداروا مباريات في دوريات أخرى مثل تونس وليبيا والإمارات وديربي الرياض ونهائي كأس زامبيا ومشاركات أخرى لحكام مصريين في بطولات كأس العالم للكبار والشباب والناشئين مما يدل على قيمة الحكم المصري وامكانياته الكبيرة

- أشكر عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام في الإمارات لأنه ما زال ينظر إلينا أننا أبناءه ويتصل بنا ويطمئن علينا وأيضا جمال الغندور يشيد بالتحكيم المصري

- تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لنا يزيد من طموحات حكام مصر وأيضا أشكر اهتمام اتحاد الكرة على رأسه جمال علام.