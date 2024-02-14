الخضري : أتمنى تحلي حسام حسن بالهدوء المرحلة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي احمد الخضري عن تجربة حسام حسن في الادارة الفنية للمنتخب الوطني عقب توقيعه على عقود التدريب رسميا امس الثلاثاء واعلانه مديرا فنيا رسميا للمنتخب الوطني في مؤتمر صحفي مقرر إقامته الخميس المقبل.

وقال: "حسام حسن منذ سنوات وهو يحلم بتدريب منتخب مصر، يريد النجاح في تدريب المنتخب وتعامل بذكاء في عدم وضع شرط جزائي كما أنه تمسك بوجود الجهاز المعاون، رغم معارضة البعض له في اختيارات معينة منها سعفان الصغير".

وتابع: "يجب أن نعلم جميعًا اسباب عدم وجود محمد بركات وحازم إمام في وقت توقيع عقود حسام حسن، فهل هما ضد التعاقد معه أم لا؟!، واعتقد أنه سيكون هناك ضغوط لحضورهما في المؤتمر الصحفي".

وقال : "أتمنى أن يكون حديث حسام حسن في المؤتمر الصحفي جيد، خصوصا انه من المتوقع أن تكون هناك اسئلة مفخخة، واتوقع أن يكون أكثر هدوءًا في الفترة المقبلة".

وأردف: "البعض أصبح يريد اطلاق التصريحات الغريبة، ومن الصعب مقارنة عصام الحضري بأي حارس آخر، فهو أسطورة كبيرة".

واستطرد: "هناك تطور واضح على فلسفة علاء عبدالعال مع الجونة، والفريق يقدم مستوى جيد وكان متقدم على المصري، وهناك لاعب جيد اسمه احمد محمود من العناصر المميزة ومعار من الزمالك، ولا استوعب فكر مسئولي النادي بالتخلي عن أسامة فيصل".

وأكد: "أسامة فيصل سوف ينتقل إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل، وكولر معجب بإمكانياته".