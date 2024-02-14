أحمد حسام يتحدث عن الصفقات الجديدة في الإسماعيلي ومواجهة سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام، مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن التعاقدات الجديد للفريق بالإضافة إلى مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا، الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسام : "تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين وهم مزيج من الشباب والخبرة وبأمر الله يحققون شئ مميز مع الفريق خلال المباريات المقبلة".

وعن مواجهة سيراميكا، علق قائلا: "لقاء سيراميكا صعب فهو فريق محترم ومنظم ويسير برتم مميز خلال المباريات الماضية وجهزنا للقاء بشكل مميز ونتمنى التوفيق" .

وتابع: "نواجه سوء توفيق كبير في المباريات رغم الظهور بشكل مميز ونتمنى أن يقف التوفيق معنا خلال المباريات المقبلة".

وأتم: "أشكر الجماهير على دعهم الدائم للفريق وأطالبهم بالدعم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق ما يريده من نتائج إيجابية".