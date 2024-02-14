اخبار الرياضه

أحمد حسام يتحدث عن الصفقات الجديدة في الإسماعيلي ومواجهة سيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد حسام، مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن التعاقدات الجديد للفريق بالإضافة إلى مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا، الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وقال أحمد حسام : "تعاقدنا مع مجموعة مميزة من اللاعبين وهم مزيج من الشباب والخبرة وبأمر الله يحققون شئ مميز مع الفريق خلال المباريات المقبلة".
وعن مواجهة سيراميكا، علق قائلا: "لقاء سيراميكا صعب فهو فريق محترم ومنظم ويسير برتم مميز خلال المباريات الماضية وجهزنا للقاء بشكل مميز ونتمنى التوفيق" .
وتابع: "نواجه سوء توفيق كبير في المباريات رغم الظهور بشكل مميز ونتمنى أن يقف التوفيق معنا خلال المباريات المقبلة".
وأتم: "أشكر الجماهير على دعهم الدائم للفريق وأطالبهم بالدعم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق ما يريده من نتائج إيجابية".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا