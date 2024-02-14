ياسر ريان: بيئة الأحمر تساعد على النجاح.. والزمالك قدم ميركاتو جيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق إن نادى الزمالك قدم ميركاتو شتوي جيد بتعاقده مع أكثر من لاعب لافتاً إلى أن تقييم الصفقات الجيدة يعتمد على الكيف وليس الكم وما سيقدمه هؤلاء اللاعبين فى الملعب.



وتابع ياسر ريان خلال حواره مع مجدى عبد الغنى على ملعب الشمس:" الزمالك تعاقد مع لاعبين كبار وصنعوا بصمة مع أنجيتهم لكن الحكم سيكون على أرض الملعب لأن الموضوع بالكيف وليس بالكم".

وواصل ريان:" منظومة الكرة فى نادى الزمالك بدأت السير على خطى الأهلى فى جزئية أن كل ملف له شخص مسئول عنه، وإدارة القلعة البيضاء نجحت فى إنهاء العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية وعلى رأسها أزمة القيد".

وأضاف ريان:" بيئة النادى الأهلى تساعد على النجاح ولو فشلت يبقى المشكلة فيك،وكولر المدير الفنى قادر على وضع التوليفة الجيدة للاعبين والنادى الأحمر تعاقد مع النواقص التى يحتاجها الفريق فى الميركاتو الشتوى الماضى".

