عمر جابر يتغيب عن مران الزمالك.. تعرف علي السبب

ياسر رشاد - القاهرة - حصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وغاب عمر جابر عن مران اليوم بسبب تعرضه للإصابة بنزلة برد، وأخطر اللاعب الجهاز الطبي للفريق الذي فضل منحه راحة من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ووجه لهم بعض النصائح، استعداداً للمباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق محلياً وأفريقياً.