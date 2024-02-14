مران الزمالك..تدريبات قوية لرباعى حراس مرمى

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وأدى الرباعي تدريبات مكثفة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، الذي ركز على تدريب الحراس على الكرات العرضية والتسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى تدريبات سرعة رد الفعل.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ووجه لهم بعض النصائح، استعداداً للمباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق محلياً وأفريقياً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.