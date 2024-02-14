اختتام وإعلان نتيجة بطولة الجمهورية للجامعات للتجديف

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم مساء أمس بطولة الجمهورية للجامعات للتجديف داخل الصالات (الارجوميتر) رقم 51 في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بنجاح كبير.

وتم اعلان فوز جامعة حلوان بالمركز الأول ودرع البطولة في " فئة الطلبة" وفى نفس الفئة حصلت الجامعة الامريكية على المركز الثانى و حصلت وزارة التعليم العالي على المركز الثالث وجاءت جامعة الإسكندرية في المركز الرابع.

وتم إعلان فوز الجامعة الأمريكية بالمركز الأول ودرع البطولة في " فئة الطالبات"، وفى نفس الفئة حصلت جامعة حلوان على المركز الثاني وحصلت جامعة القاهرة على المركز الثالث وجاءت جامعة الإسكندرية في المركز الرابع.

تم تنظيم البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري ونائبه اللواء شريف القماطى، وتم تحكيمها بطاقم حكام متميز بقيادة الحكم الدولي أحمد حلمى.

وقام بتنظيم البطولة فريق عمل مشترك من الاتحاد المصري للتجديف يتكون من الأساتذة/ أحمد حلمى، علاء رزق ، اياد شريف وفريق عمل من الجامعة الامريكية مكون من المدير الفني لفريق التجديف كابتن سامح عبد العزيز ونائب مدير النشاط الرياضي بالجامعة محمد عرفة نائبا عن مدير النشاط الرياضي بالجامعة الكابتن شريف العريان.

شارك في البطولة اكثر من 150 لاعبًا ولاعبة من طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، يمثلون وزارة التعليم العالي و15 جامعة حكومية وخاصة مثل الجامعة الامريكية وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الاسكندرية وجامعة قناة السويس وجامعة فاروس وجامعة العلمين وجامعة سينا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بدر والجامعة اليابانية والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني والجامعة البريطانية والجامعة الألمانية.

تنافس الطلبة والطالبات في سباقات مختلفة بما في ذلك مسافات 500 و1000 و2000 و6000 متر وقد كانت المنافسة شديدة وقوية في كل السباقات.

وعلى هامش البطولة قامت الجامعة الامريكية بتكريم الاتحاد المصري للتجديف حيث تم منح رئيس الاتحاد ونائبه درع الجامعة للتفوق والتميز في تنظيم البطولة وتعزيز رياضة التجديف في جميع أنحاء الجمهورية تشكل هذه البطولة خطوة هامة في تعزيز الروح الرياضية والتعاون بين الجامعات والمؤسسات الرياضية في مصر، ومن المتوقع أن تكون لها تأثير إيجابي على رياضة التجديف في الجامعات المصرية بالإضافة الى اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مهارات اللاعبين.

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