9 غيابات.. مصدر يكشف لـ"الخليج 365" قائمة الأهلي المتجهة للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر، بعد ظهر اليوم، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات لـ"الخليج 365": "مارسيل كولر لا يملك رفاهية اختيار قائمة بسبب عدد الإصابات الكبيرة التي تضرب الفريق كذلك عدم الجاهزية الفنية للبعض بسبب عودتهم قبل أيام للتدريبات الجماعية".

وأضاف: "قائمة الفريق التي ستغادر بعد ظهر اليوم لن تخرج عن مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في حراسة المرمي ومعهم علي معلول وكريس الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا ورضا سليم".

ويغيب عن الأهلي كلا من، محمد الشناوي وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج ووسام أبو علي للإصابة، وبيرسي تاو للإجهاد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد بعدم القيد الإفريقي.

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