زيدان: قمصان اعتذر بسبب حسام حسن.. والكأس صدم لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان مفاجأة من العيار الثقيل، حول كواليس اختيار محمد عبدالواحد مدربا مساعدا في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن.



أضاف زيدان في تصريحات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سامي قمصان قدم اعتذاره عن تولي مهمة مدرب منتخب مصر برفقة حسام حسن.

وواصل، أن أحمد الكأس صدم باستبعاده بعدما تم إبلاغه بالتواجد في الجهاز الفني للمنتخب.

وتابع، أن اختيار محمد عبدالواحد تم في اللحظات الأخيرة وقبل إعلان الجهاز الفني بالكامل مساء أمس الثلاثاء.

في سياق متصل، قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن عقد حسام حسن مع منتخب مصر يمتد حتى عام 2026، معقباً: "ثقتنا كبيرة للغاية في حسام حسن وفي نجاحه مع منتخب مصر وسنوفر له كل متطلباته لتحقيق أهداف المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف “الدرندلي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي، مساء الثلاثاء أن حسام حسن رفض الحديث في أي شيء خاص بعقده تقديرًا لمصر، مُعقبًا: "أثناء الاجتماع حسام حسن قال أنا عمري ما أرفع قضية على بلدي، أنا بتعاقد مع مصر".



