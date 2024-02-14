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اليوم .. طائرة الأهلي يلتقي إيسترن كومباني بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق «رجال طائرة الأهلي» مساء اليوم الأربعاء فريق إيسترن كومباني على صالة حسن مصطفى.
 


كان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأحمر قد فاز على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21.
وأشاد الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني، بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة بأقل مجهود وتجنب الإصابات، حيث إن الفريق سيواجه ضغط مباريات خلال الفترة المقبلة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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