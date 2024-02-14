محسن عبد المسيح يتحدث عن كيفية تطوير قطاع البراعم في الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن قطاع الناشئين والبراعم يتطور بشكل ملحوظ، مقدما الشكر والتقدير لكافة المدربين والإداريين على تحملهم الظروف الصعبة التي مر بها النادي خلال الأشهر الماضية.

وتابع : "مجلس الإدارة نجح في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمدربي ومسؤولي القطاع في سابقة تحدث للمرة الأولى".

وأضاف: "الاجتماع كان له هدف أساسي هو وضع أسس تضمن تطور النشء بحيث يصبح لاعب محترف يفيد الفريق الأول خلال المستقبل القريب من خلال العمل على تثقيفه بشكل جيد".

وأتم: "استمعنا خلال الاجتماع للطلبات والمقترحات من بعض المدربين والتي سيتم العمل على تلبيتها في الفترة المقبلة".