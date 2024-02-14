مدير الكرة يطمئن على ونش الزمالك بعد جراحة الرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا بمحمود حمدي الونش مدافع الفريق للاطمئنان عليه والشد من أزره بعد إجرائه عمليه الرباط الصليبي بأحد المراكز الطبية فى ألمانيا.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.

وقال محمد أسامة إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.