من هو مصطفى أبو الخير مفاجأة كولر في مواجهة شباب بلوزداد؟

فجر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، مفاجأة بتواجد مصطفى أبو الخير في قائمة الأحمر، التي تخوض مواجهة شباب بلوزداد.

يستعد كولر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في مواجهة شباب بلوزداد المرتقبة بينهما، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مواجهة شباب بلوزداد، بسبب الإصابة التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية، وفقدته أبرز نجوم الفريق على رأسهم، محمد الشناوي.

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ووضعت الإصابات كولر في ورطة، خاصة في خط الوسط، بعد إصابة كل من أحمد نبيل كوكا، والمالي أليو ديانج، بجانب الشكوك التي تدور حول عمرو السولية أيضاً.

لذلك، قرر كولر الاستعانة بـ مصطفى أبو الخير لاعب وسط الاحمر في فريق الشباب، كما أنه تم ضمه للقائمة المسافرة للجزائر.

من هو مصطفى أبو الخير مفاجأة كولر في الاهلي؟

-مصطفى أبو الخير من مواليد 2003 ويبلغ من العمر 21 عاما.

-يلعب مصطفى أبو الخير في فريق الشباب بالنادي الاهلي.

-يجيد اللاعب الشاب اللعب في مركز وسط الملعب الدفاعي.

-قرر كولر تصعيده وضمه في القائمة الإفريقية بعد مستوى اللامع الذي ظهر فيه بالفترة الأخيرة مع الشباب.

– سبق وإن صعد مصطفى أبو الخير إلى الفريق الأول تحت قيادة موسيماني، لكن أبعدته الإصابه ورجع لفريق الشباب، قبل أن يلفت انتباه كولر ليصعد من جديد.

قائمة الاهلي لمواجة شباب بلوزداد

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، وحمزة علاء ومصطفة مخلوف.

الدفاع: محمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومصطفى أبو الخير، ورضا سليم.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست.