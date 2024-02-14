اتحاد الكرة يعلن موعد ومكان تقديم التوأم لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد ومكان المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

ووقع حسام حسن عقود تولي تدريب المنتخب الوطني أمس الثلاثاء، في مقر اتحاد الكرة، بوجود جمال علام رئيس الاتحاد وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف اتحاد الكرة، عن إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم التوأم لوسائل الإعلام، غدا الخميس في الثانية ظهرا، في أحد الفنادق الكبرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر، أن يتم الكشف عن تفاصيل عقد التوأم مع منتخب مصر، بجانب الحديث عن خطة المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية، وتم توجيه الشكر بعدها للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني.

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