"غياب جابر وعلاج زياد".. تفاصيل تدريبات الزمالك وجلسة جوميز

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليومية، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع أحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد علاء محلل الأداء على هامش مران اليوم وتحدث مع الثنائي عن بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة الإسماعيلي، كما تطرق للحديث معهما عن خطة إعداد الفريق الأبيض للمباراة المقبلة.

كما خضع زياد كمال لاعب وسط الفريق، لجلسة علاجية، على هامش المران، في ظل معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة ليفلز الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي، ويخوض حاليا برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

بينما عقد البرتغالي جوزيه جوميز جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم وشرح بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها، ووجه لهم بعض النصائح، استعداداً للمباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق محلياً وأفريقياً.

وغاب عمر جابر لاعب الفريق، على راحة من مران اليوم الأربعاء،بسبب تعرضه للإصابة بنزلة برد، وأخطر اللاعب الجهاز الطبي للفريق الذي فضل منحه راحة من التدريبات الجماعية.

بينما خاض محمد عواد ومحمد صبحي وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين رباعي حراسة المرمى تدريبات قوية ومكثفة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، الذي ركز على تدريب الحراس على الكرات العرضية والتسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى تدريبات سرعة رد الفعل.

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