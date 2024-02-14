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عودة إبراهيم صلاح مديرا فنيا لفريق شباب الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - محمد حلمى يصحح الأوضاع

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 09:46 م 2/14/2024 9:46:42 PM
ابراهيم صلاح

كشف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تعيين إبراهيم صلاح لاعب الأبيض السابق مديراً فنياً لفريق الشباب مواليد 2003 .

وأكد محمد حلمي أن سامح إسماعيل المدير الفني السابق للفريق تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق، و تم قبول اعتذاره وتعيين إبراهيم صلاح بدلاً منه .

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن إبراهيم صلاح سيبدأ مهام عمله بداية من الغد بقيادة التدريبات، استعداداً للمواجهة المقبلة أمام فاركو المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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