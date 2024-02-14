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طائرة الزمالك تهزم بتروجيت بثلاثة أشواط نظيفه

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  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - فى الجوله الثانيه لدور الثمانيه التصنيفى

الأربعاء 14/فبراير/2024 - 09:46 م 2/14/2024 9:46:51 PM
هيكل

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة  بنادي الزمالك على نظيره بتروجيت بنتيجة 0/3 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الـ 8 التصنيفي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/23
25/19
26/24

وبهذا الفوز يكون الزمالك في التصنيف الأول في قرعة دور الـ 8 المقرر إقامتها غداً الخميس بين فرق دور الـ 8 التصنيفي والذي أقيم بنظام مجموع المباراتين حيث نجح الزمالك في الفوز على بتروجيت في المباراتين.

وبضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كلا من أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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