الزمالك يعترض على إقامة قمة اليد فى صالة أكتوبر..تعرف على السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خطابا رسميا إلى الإتحاد المصري لكرة اليد يعترض فيه على إقامة مباراة القمه مع الأهلى المقرر لها بعد غدا الجمعه بصالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر.

وأكد الخطاب الموقع من المستشار محمد نبيل المدير التنفيذي أن نادى الزمالك يعترض على إقامة المباراه على هذه الصاله نظرا لسوء الأرضيه حيث أنها غير مجهزه وقد تعرض اللاعبين للإصابة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 36/25 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأبيض على البنك الاهلي بنتيجة 18/11 قبل أن يفوز الزمالك في نهاية اللقاء بنتيجة 36/25

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الأهلي في الجولة الخامسة من الدور ذاته يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالسادس من اكتوبر قبل اعتراض النادى على الصاله

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.