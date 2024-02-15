شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: سنخاطب الأهلى لتغيير صالة قمة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد على إخطار النادى الأهلى بالخطاب الذى أرسله نادى الزمالك للإتحاد لإتحاد و الذى يفيد بالإعتراض على صالة مباراة القمة أمام الأهلى فى دورى المحترفين المحدد لها يوم الجمعة المقبل على صالة أكتوبر الدولية .

وقال الأمين فى تصريح ل الخليج 365 أن هذا لقاء النادى الأهلى وهو من حدد صالة اللقاء و ليس اتحاد اليد ، مشيرا إلى مخاطبة القلعة الحمراء بصورة عاجلة لحسم الأمر .

و جاء اعتراض الزمالك بسبب سوء أرضية الصالة وفقا لما جاء فى خطاب الزمالك للإتحاد .

تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبل، بلقاءات بين كلا من، الأهلى مع الزمالك والبنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة و هليوبوليس مع طلائع الجيش .

ومن جانبه كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، مسبقا إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.