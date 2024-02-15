جمال علام يوضح حقيقة رفض ثنائي الجبلاية لحسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم، ان الاخفاق دائمًا لمنتخب مصر يتحمله الاتحاد أو المدير الفني، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قدم كل المساعدات وقام بتلبية كل الأمور التي طلبها روي فيتوريا، موضحًا أنه سيتم معالجة كافة أوجه القصور التي ظهرت مؤخرا خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة ETC الفضائية: "عقدت اجتماعات كثيرة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وهناك بعض الأمور سوف يعمل على إصلاحها، وسيتوفر له كل الدعم، والمدرب وافق على خوض منتخب مصر دورة رباعية في الامارات، لأنه يريد رؤية اللاعبين على الطبيعة وتحقيق أقصى إستفادة فنية منها".

وأضاف: "حسام حسن تمسك بالمشاركة في الدورة الودية بالإمارات بعدما تركنا له حرية القرار، وسنكون داعمين له في كل قراراته كما منحناه الصلاحيات كاملة لاختيار الجهاز المعاون بالكامل".

وأكمل: "قرار اختيار المدير الفني لمنتخب مصر دائمًا يكون وفقًا لأراء الجهاز الفني، وكان الاتجاه في البداية نحو التعاقد مع مدرب أجنبي وتم التفاوض مع هيرفي رينار وبالفعل وافق على تولي المسئولية، ولكن عقده مستمر مع الاتحاد الفرنسي، وعرض علينا ارسال مساعديه لقيادة المنتخب المصري لحين نهاية عقده، ولكن رفضنا ذلك".

وزاد: "تم طرح اسم حسام حسن لقيادة منتخب مصر منذ فترة طويلة، ومجلس الإدارة وافق على تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، وكل ما ذكر عن رفضي تعيين التوأم لقيادة المنتخب كلام غير صحيح، وحسام حسن هو نجم ولاعب دولي سابق ومعروف بتاريخه الكبير".

وأكد: "غير صحيح ما يتردد حول رفض حازم إمام أو محمد بركات لتولي حسام حسن قيادة منتخب مصر، والثنائي تواصلا مع حسام وإبراهيم للمباركة لهما، وقد تواصلت بالأمس مع حازم وهو بالفعل (مريض) يعاني من دور برد شديد يمنعه من التواجد في اتحاد الكرة".

وواصل: "بركات سيتواجد في المؤتمر الصحفي، ونتمنى تعافي حازم إمام ليتواجد أيضا لأنه منذ عودته من كوت ديفوار وهو مريض، وتحدثت معه هاتفيًا ولم يكن قادرًا على التواجد في اتحاد الكرة".

وحول حقيقة تقديم حازم إمام استقالته، علق قائلا: "كان متأثرًا بالخروج من أمم أفريقيا، وقال لي أنه حزين لنتائج منتخب مصر خلال البطولة، ولم يوفق في مهمته، والأمر عائد للمجلس بالكامل، وهو قيمة كبيرة ورمز كبير، ونحن من نسيج الشعب المصري ونشعر بالحزن أيضًا".

وأتم: "نريد تطوير المدربين والحكام، وكانت التراخيص الخاصة بالمدربين موقوفة، واتفقنا مع الكاف على فتح الدورات وتيسير الأمور على المديريين الفنيين، وبعد تعيين مدير فني للاتحاد سوف يتم تسيير هذا الملف".