منتخب الريشة الطائرة يحصد برونزية بطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد المنتخب الوطني الأول لرجال الريشة الطائرة، برونزية بطولة أفريقيا والمقامة على صالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.

وحصل الفراعنة على البرونز عقب الخسارة في نصف النهائي أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 2-3 بعد مباراة دراماتيكية وماراثونية استمرت لأكثر من 4 ساعات.

ليضمن أبناء النيل الميدالية البرونزية فيما سيلعب نسور نيجيريا مع محاربي الصحراء على الميدالية الذهبية والمقرر إقامته مساء غد الخميس.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح وأدهم حاتم وكريم محمود عزت ومحمد مصطفى كامل وعبد الرحمن عبد الحكيم وعلي أشرف وأحمد علي البهنساوي ووعبد الرحمن مجدي".

الجدير بالذكر، أن الفائز بلقب البطولة على صعيد الفرق "رجال أو سيدات" سيصعد لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها ابريل المقبل بالصين.