نجم الأهلي السابق: اتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن تكريم الحكام المصريين الذين شاركوا في أمم إفريقيا وظهروا بشكل جيد أمر يستحق الإشادة، مؤكدًا أننا نمتلك أفضل حكام داخل القارة، واتحاد الكرة يستحق التحية على قراره بإقامة حفل تكريم للحكام، ولابد من إسناد المباريات الكبرى داخل مصر إلى حكام مصر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة ETC الفضائية: "حازم إمام محبوب من الجميع وعليه الخروج للحديث وتوضيح وجهة نظره فيما حدث مع منتخب مصر".

وأضاف: "اللاعب الأسطوري هو الذي يحقق الألقاب، وفقًا لمنظومة الأهلي، واللاعب دائمًا لديه روح وإصرار على الفوز داخل الفريق الأحمر، وناصر ماهر أتمنى أن يلتزم الصمت ويلعب ويؤدي مع الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وزاد: "الزمالك لديه لاعبين مميزين على مدار السنوات الماضية، ولكنه يعتمد على اللعب الفردي في بعض الفترات، ورضا عبدالعال عندما انتقل للأهلي في وجودي لم يتأقلم بسهولة على طريقة اللعب، لأن الأهم هو تحقيق الانتصارات بغض النظر عن الجوانب الفردية التي تعتمد على المهارات".

وأكمل: "كل نادٍ له أساطير، ومعظم الأندية لديها لاعبين مميزين، ولكن الأسطورة بتاريخه وبطولاته، والكابتن الخطيب قدم الكثير للأهلي، وهناك لاعبين قدمت للمنتخب مثل طاهر أبوزيد، وميدو قدم للمنتخب أكثر من شيكابالا على سبيل المثال، الذي لعب للزمالك وقاده في العديد من البطولات.. وهناك نجومًا لم نعاصره مثل الفناجيلي ونصوحي، ولكن قالوا لنا أنهم كانوا نجومًا".

وزاد: "أسامة فيصل مهاجم قوي وكان من المفترض أن يكمل في الزمالك، لو انضم للأهلي سيكون مكسب، لكن الأفضل استعادة أحمد ريان من أبناء النادي، وأتمنى انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، وهي خطوة متأخرة، خصوصا بعد ابتعاده عن منتخب مصر في وقت روي فيتوريا، واتمنى أن يعود مع حسام حسن".

وأضاف: "رفض إدارة الأهلي لعودة رمضان صبحي طبيعي، الموقف مكرر وسبق وتم رفض عودتهم مثل الحضري وحسام وابراهيم وغيرهم وكنت أتمنى عودتهم أيضا للفريق، هناك لاعبين لا تغتفر أخطائهم، منذ عشر سنوات كانت الإدارة حاسمة في العديد من المواقف، لكن السوشيال ميديا أصبحت تتحكم في بعض الأمور".

وتابع: "حسام حسن تغير كثيرا وسيتعامل مع الأمور بمنطقية، وبالتأكيد سيكون في حاجة لوجود لاعب بامكانيات عمر كمال عبدالواحد، وقد يكون لديه خلافات مع لاعبين كثيرين، لكنه سيضم اللاعب المفيد الذي يقدم الاضافة ويقود المنتخب لتحقيق الانجازات.. حسام نضج كثيرا وتعامله اختلف عن الماضي".