محمود أبو الدهب: ثنائي سيراميكا يستحق الإنضمام لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طالب محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق بانضمام محمد شكري وأحمد هاني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لصفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني الجديد.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج البريمو على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" محمد شكري خامة جيدة ويسير بمستوي فني مميز مع نادي سيراميكا كليوباترا وهو نفس الأمر لزميله أحمد هاني واتمني أن يهتم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بضمهما في معسكر مارس المقبل".

وتابع:"محمد شكري له مستقبل كبير في مركز الظهير الأيسر داخل الكرة المصرية وأتمنى أن ينضم لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن ".