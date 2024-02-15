نجم الاهلي يخوض مواجهة شباب بلوزداد بـ الواقي

أكد مصدر داخل النادي الاهلي، أن نجم الفريق يشارك في مواجهة شباب بلوزداد المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي بالواقي.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد شباب بلوزداد، على ملعب 6 يوليو، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وسيشارك إمام عاشور في مباراة الأحمر المرتقبة، بالواقي نظراً للإصابة “ارتجاج في المخ” التي تعرض لها أثناء تواجده في منتخب مصر.

وتأكد أن هذا الواقي لا يعيق إمام عاشور في المشاركة ولكن يجب أن يرتديه لحمايته حتى يتعافى كلياً من الإصابة.

قائمة الاهلي أمام شباب بلوزداد

وجاء إمام عاشور على رأس قائمة الاهلي لمواجهة شباب بلوزداد التي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

وسط الملعب: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة” وكريم نيدفيد.

الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم “كهربا” ومصطفي أبوالخير.