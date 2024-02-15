ميشيل يقترب من العودة للدوري البرازيلي عبر بوابة فلامينجو

ياسر رشاد - القاهرة - دخل النجم البرازيلي ميشيل لاعب فريق الهلال السعودي ضمن حسابات نادي فلامينجو البرازيلي للحصول على خدماته ضمن خطة دعم صفوف الزعيم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية اليوم أن البرازيلي ميشيل لاعب الهلال يدخل ضمن خيارات فلامنغو للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أنباء اقتراب رحيله عن الهلال.

ويقدم ميشيل مستويات رائعة رفقة فريق الهلال منذ القدوم إلى القلعة الزرقاء ونجح في خطف الأنظار بقوة، كما أنه توج مع الهلال بأكثر من بطولة.

موعد مباراة الهلال وسباهان اليوم والقنوات الناقلة :

ويحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على فريق سباهان الإيراني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد نقش جهان، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال ضد سباهان ستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان :

ستذاع مباراة الهلال ضد سباهان عبر قنوات beIN Sports AFC HD بصوت المعلق عامر الخوذيري، و SSC1 HD بصوت فهد العتيبي، و Alkass Nine HD بصوت المعلق المتميز خليل البلوشي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت أحمد حامد.