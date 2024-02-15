"الخطيب" ينهي أزمة "النايب".. ويؤجل حسم ملف "خليفة العامري"

ياسر رشاد - القاهرة - قرر محمود الخطيب رئيس الأهلي تأجيل حسم ملف خليفة العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وكلف الخطيب في اجتماع المجلس الأخير الثنائي خالد مرتجي أمين الصندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة بتولي مهمة توقيع الشيكات بعد رحيل العامري كما ترأس مرتجي اجتماع المكتب التنفيذي.

وترددت أنباء حول نية الخطيب تصعيد خالد مرتجي لمنصب نائب رئيس النادي أو محمد شوقي كما تداول البعض ترشيحات بخوض هشام العامري شقيق العامري فاروق انتخابات الأهلي في اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر نوفمبر المقبل على منصب أمين الصندوق على أن يترشح خالد مرتجي لمنصب نائب الرئيس.

في الوقت الذي ظهرت بعض التكهنات حول رغبة الخطيب في الاستعانة بخبرات مصطفى مراد فهمي في منصب نائب رئيس النادي وإقناعه بخوض تجربة الانتخابات مرة أخرى بعد تجربة 2017.

على صعيد متصل ، أنهى الخطيب أزمة مروان النايب الذي تردد اسمه لتولي منصب مدير التعاقدات بحسب ما أعلن عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم.

ووبخ الخطيب مسؤولي شركة الكرة وعلى رأسهم القيعي وطالبهم بعدم اتخاذ أو إعلان أي قرارات لحين الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

وقرر الخطيب بقاء النايب تحت الاختبار في إدارة التعاقدات تحت رئاسة أمير توفيق على أن يتم حسم هذا الملف وتصعيد النايب بنهاية الموسم.

وعلى جانب متصل، نشب انقسام داخل الأهلي حول إجراء المالي أليو ديانج جراحة لتنظيف الركبة خاصة أن ديانج من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق وخضوعه للجراحة يبعده عن المباريات لفترة تصل إلى شهر.

وأوصى الجهاز الطبي للأهلي بخضوع ديانج للجراحة بعد تكرار شكواه من آلام الركبة ولكن الجهاز الفني رفض حسم الأمر لحين العودة من الجزائر ومنح اللاعب راحة سلبية.