الإسماعيلي يتسلح بالصفقات أمام سيراميكا.. والبلدية يتحدى فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يسدل الستار اليوم الخميس على الجولة 12 ل الدوري الممتاز بمواجهتين الأولى تجمع بين بلدية المحلة ومودرن فيوتشر في الرابعة عصراً بينما يلتقي سيراميكا كليوباترا ضيفه الإسماعيلي في السابعة مساءً.

ويتسلح الإسماعيلي بالصفقات الجديدة على رأسهم أحمد الشيخ وهشام محمد وإيريك تراوري وعبد الرحمن الدح وعبد الكريم مصطفى.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن عدم بث مباريات الفريق بدءاً من مباراة الزمالك المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية للإخلال ببنود التعاقد.

ووجه مسؤولو الإسماعيلي الشكر لكل من ساهم في إنهاء أزمة رفع حظر القيد عن النادي مع توجيه خالص الشكر و التقدير للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية و و جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

واعتمد مجلس الإسماعيلي التقرير الفني للجنة الكرة برئاسة علي أبو جريشة بشأن اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم بالإضافة لاعتماد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي لدعم الفريق الاول لكرة القدم بناء على التقرير الفني

ووجه المجلس الدعوة للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لزيارة النادي.