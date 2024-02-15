مبابي يعادل رقم صلاح التهديفي بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عادل النجم الفرنسي كليان مبابي رقم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من حيث عدد الأهداف المسجلة بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن النجم الفرنسي من تسجيل هدف في فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، على حساب ريال سوسيداد أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بهدفين دون مقابل.

وبهذا الهدف رفع لاعب باريس سان جيرمان عدد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 44 هدفاً، ليتساوى مع محمد صلاح لاعب ليفربول.

ونجح مبابي في تسجيل أهدافه بالبطولة في 68 مباراة خاضهما طوال تاريخه بدوري الأبطال، فيما أحرز صلاح أهدافه في 79 مباراة.