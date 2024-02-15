اتحاد الكرة يكشف الشرط الذي رفضه حسام حسن مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشرط الذي رفض حسام حسن وضعه في عقده بعد توليه مهمة تدريب المنتخب، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، موضحاً سبب غياب حازم إمام عن اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات عبر قناة "إي تي سي": "حسام حسن يعتبر المنتخب مثل بيته، ورفض وضع شرط جزائي في عقده مع المنتخب، والثنائي محمد بركان وحازم إمام قدما التهنئة إلى التوأم، عقب توليهما مهمة تدريب المنتخب مباشرة".

وأضاف: "ما زال هناك مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، من أجل الوصول إلى حل يناسب الطرفين بشأن الشرط الجزائي.

وتابع: "دور برد شديد هو الذي يمنع حازم إمام من متابعة عمله بشكل طبيعي، خلال الفترة الماضية داخل الاتحاد، والخروج من بطولة أمم أفريقيا أثر في حازم إمام بشكل كبير".

وواصل: "سوف يتم تكليف محمد يوسف ببعض المهام خلال الفترة المقبلة وتتم الاستفادة من خبراته، فهو لم يرحل عن الاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم علام تصريحاته: "تم التواصل مع هيرفي رينارد، ولكنه طلب أن يبدأ مهمته مع المنتخب بعد الانتهاء من المشاركة في الأولمبياد مع منتخب فرنسا للسيدات، وهو ما تم رفضه من جانبي ومن أعضاء الاتحاد، والأغلبية وافقت على تولي حسام حسن المهمة بمجرد طرح اسمه".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، عقب الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة أمام المنتخب الكونغولي بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في دور ال 16 من البطولة.