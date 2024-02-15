ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق روما الإيطالي مساء اليوم الخميس، مع نظيره فينورد الهولندي، وذلك في إطار مواجهات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023- 2024.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة فينورد بالدوري الأوروبي

حراسة المرمى: سفيلار.

الدفاع: كارسدورب، مانسيني، ليورنتي، أنجلينو.

الوسط: بيليجريني، باريديس، بوفي.

الهجوم: ديبالا، لوكاكو، شعراوي.

موعد مباراة روما وفينورد بالدوري الأوروبي

من المقرر أن تنطلق مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس الموافق 14 من فبراير 2024، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة،

ومن المقرر نقل مباراة روما وفينورد مساء اليوم الخميس عبر قناة beIN Sports HD 1 .