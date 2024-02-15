بدء المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق اتحاد الكرة معه على توليه المهمة خلفًا للمدرب روي فيتوريا الذي رحل بعد بطولة أمم أفريقيا.

ويعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مؤتمرًا صحفيًا الآن فيه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة جهازه المعاون ، بأحد فنادق التجمع الخامس.



تشكيل الجهاز الفني لـ منتخب مصر:

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، قد وقع على عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، وأكد المجلس على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات و آمال الجماهير المصرية.