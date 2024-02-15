إبرهيم حسن: سنكافح حتى يصل علم مصر لأفضل مكانة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عصر اليوم الخميس الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي تقديم الجهاز الفني الجديد ل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب : "مصر تمثل الكثير لي أنا وحسام حسن، ونحن نعشق هذه البلد ونعلم قيمتها جيدا، والحمد لله على المستوى الرياضي حققنا إنجازات وتمثيل المنتخب في أكبر محفل وهو كأس العالم".

وأضاف "المسؤولية علينا بنقل خبراتنا وروحنا وقت تواجدنا للاعبين، نعلم حجم مسؤولية قيادة منتخب مصر وإن شاء الله سنكون قادرين على ذلك".

"لا يصح أن يكون عدد الجماهير بمنتخب مصر قليلا مثلما كان يحدث خلال الفترة الماضية، وننتظر دعم الجماهير الفترة المقبلة".

وتابع "رسالتي للاعبين أن مسؤولية منتخب مصر كبيرة جدا ومن سيتواجد عليه تقدير ذلك وسيكون ذلك بالاحترام سواء مع المحترفين بالداخل أو الخارج".

واسترسل : "ليست لدينا مشكلة أنا وحسام مع أي شخص سواء لاعبين أو إعلاميين، وأطلب من المنظومة الإعلامية تكاتف ويجب أن نساند بعضنا البعض ونكون روح واحدة لنصل إلى أفضل شيء ممكن، ونريد أن نغلق على أنفسنا بشكل جيد لذلك ستكون التصريحات بحساب وأتمنى ألا يحزن أي شخص من ذلك وسيتم تفعيل المنظومة الإعلامية للمنتخب والمؤتمر الصحفي قبل أي مباراة".

وأختتم: "سنكافح حتى يصل علم مصر لأفضل مكانة، وأعدكم أنه لن تكون لدينا مشكلة مع أي شخص ولن يشعر أي شخص بتقصير منا وهدفنا الوصول بمنتخب مصر لأعلى مكان".