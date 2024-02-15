حسام حسن: نجاحنا في المنتخب لا يأتي إلا بتكاتف الجميع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عصر اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم في مؤتمر صحفي تقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

ويأتي قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وقال حسام حسن المدير الفني للمنتخب : "شرف ما بعده شرف التواجد لقيادة منتخب مصر لإسعاد الشعب المصري، كنت أتمنى في يوم من الأيام أن أكون في منصب المدير الفني لمنتخب مصر وسعيد بحصولي على ذلك التكليف من الشعب المصري والقيادة السياسية وبإرادة اتحاد الكرة".

"رأيت حجم ومكانة مصر الكبيرة جدا وقت تواجدي مع أساطير القارة الإفريقية ومسؤولي الاتحادات المختلفة، نحن كبار جدا في القارة، والكبير يجب أن يظل دائما كبيرا".

"هناك دين كبير في رقبتي أنا والجهاز الفني من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم، وشرف كبير جدا وجود ثقة من الجماهير ورغبتهم في وجودي بذلك المنصب، وأعد الجميع ببذل أقصى جهد لتحقيق النجاح للكرة المصرية".

"نجاحنا لن يأتي إلا بتكاتف الجميع، بداية من الجماهير وهم من أضمن دعمهم بسبب حبهم الكبير لبلدهم، وأتمنى تكاتف الإعلام والإدارة".

"أتمنى المساندة والصبر لتحقيق النجاحات مثلما حدث من قبل لنجاح الكثير من الرموز المصرية والعلماء في كافة المجالات، نريد أن تكون كل العناصر وطنية في كل المجالات لذلك هي مساندة لمصر وليست لحسام حسن فقط فأنا عنصر من عناصر اللعبة".