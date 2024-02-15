اتحاد الكرة يكشف تفاصيل تعاقد حسام حسن مع منتخب مصر

أعلن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل التعاقد مع حسام حسن، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة قبل قليل تقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب بسبب سوء النتائج في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالخروج من دور الـ16.

وقال جمال علام في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر: “تعاقد حسام حسن مع منتخب مصر حتى 2026، ونريد من حسام حسن إنه يوصلنا كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب، وكأس العالم 2026، وهما مهمتين أساسيتين للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر”.

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واختتم: “تعاقد حسام حسن مع منتخب مصر مستمر حتى عام 2026، ونحن نريد أن نوفر له كل الدعم والمساندة من أجل تحقيق النجاح المطلوب مع منتخب مصر”.

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن للمشاركة في بطولة ودية بالإمارات مطلع مارس المقبل، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزلندا.