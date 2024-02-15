الأهلي بالزي الأسود في مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.

وجاء الاجتماع للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب،

وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.

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