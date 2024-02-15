إبراهيم حسن: حان الوقت لندعم أنفسنا.. ولا يصح غياب الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، سعادته الشديدة، بتولي هذا المنصب، مؤكدا أنه شرف كبير سعى له هو وشقيقه حسام.

قال إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد جدًا أنا بتولي مهمة منتخب مصر، نريد أن يعرف الناس جميعًا أننا ندرك جيدًا قيمة منتخب مصر، علينا مسئولية كبيرة ولسنا هنا في رحلة، علينا أن ننقل خبراتنا في الملعب إلى اللاعبين".

أضاف: "تدريب منتخب مصر مسئولية كبيرة، وأتمنى خلال الفترة المقبلة أن يلتف الشعب المصري حول المنتخب، مثلما كان في السابق".

أكمل: "أتمنى أن تمتلئ المدرجات بالجماهير، ولا يصح أن تتواجد هذه الأعداد القليلة مثلما حدث في مباريات المنتخب الأخيرة، ورسالتي للاعبين، أي لاعب سيتواجد في المنتخب يجب أن يدرك قيمة المنتخب ويقدم كل ما لديه، ومن سيعمل من أجل المنتخب سنضعه فوق رأسنا".

أتم تصريحاته: "رسالتي للمنظومة الإعلامية، نتمنى أن يتكاتف الجميع خلف منتخب مصر، حان الوقت لندعم أنفسنا بمدير فني مصري بدلًا من الأجنبي، ونحن سنبذل كل جهدنا للوصول لمصر إلى أعلى مكان، وأعدكم بألا نفوت أي تفاصيل، وخلال الفترة المقبلة سنغلق على أنفسنا خلال التجمعات والتدريبات، وسنفعل منظومة المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، حتى تخرج المعلومات بشكل منضبط".

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